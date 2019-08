Pubblicato il bando per le borse di studio

E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione scuole e nidi – borse di studio, e nella sezione Trasparenza – Altri bandi, il bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti delle scuole secondarie di 2° grado e di corsi universitari residenti nel comune di Sassuolo.

Possono fare domanda per la concessione del beneficio economico oggetto del presente bando, con le modalità elencate nello schema di domanda allegato al bando, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

avere residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo; far parte di un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 25.000,00, risultante da attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/13; non essere debitore alla data del 30.06.2019 (da parte del richiedente o nucleo familiare del richiedente) per somme consistenti (superiori all’importo del beneficio concesso) per i servizi erogati dal settore 1° (servizi scolastici e ufficio casa) del comune di Sassuolo, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni basate su specifiche relazioni rilasciate dai servizi sociali competenti; non aver già ottenuto, alla data di scadenza del presente bando, l’assegnazione di borse di studio o analoghe facilitazioni di diritto allo studio ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/2001 per l’a.s. 2018/2019.

Inoltre: frequentare le ultime tre classi delle scuole secondarie di 2° grado o classi corrispondenti alla terza classe di IeF; essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata; frequentare regolarmente anche l’a.s. 2019/2020;

Oppure: essere iscritti al 1° anno Università per la 1^ volta; avere conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado nell’a.s. 2018/2019 con una votazione di almeno 80/100.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio è il giorno: 4 ottobre 2019

Le domande per l’ammissione dovranno essere redatte sulla specifica modulistica approntata per il Bando, reperibile direttamente sul sito istituzionale del comune di Sassuolo o per il tramite del servizio URP o del servizio Istruzione ed essere presentate entro le ore 13 del 4 ottobre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sassuolo situato in via Fenuzzi n. 5.