Il sindaco di Soliera, Solomita al Forum sulla sicurezza urbana di Venezia

Lunedì 2 settembre il sindaco di Soliera Roberto Solomita, nella veste di presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, sarà a Venezia per partecipare alla quarta edizione del Forum internazionale “Mille città, milioni di cittadini: un progetto per il nostro futuro”.

Nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, il primo cittadino solierese presenterà l’esperienza dei gruppi di Controllo del Vicinato in un consesso internazionale al quale hanno aderito città di tutto il mondo. Fra queste Anversa (Belgio), Bilbao (Spagna), Lisbona e Braga (Portogallo), Ekurhuleni (Sudafrica), Gablitz e Linz (Austria), il Principato di Monaco, Mosca e Plyos (Russia), New York (USA), Praga (Repubblica Ceca), Sha’ar HaNegev (Israele) e Zagabria (Croazia).

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia e Vela spa, vede la presenza di sindaci, o loro rappresentanti, di numerose città del mondo per confrontarsi sul tema della sicurezza urbana.

Il Controllo del Vicinato è una realtà ormai consolidata nei quattro comuni dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) che vede attivi sul territorio ben 126 gruppi.