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Sassuolo si conferma ancora una volta la capitale del calcio giovanile e femminile. Grazie alla sinergia tra l’U.S. Sassuolo Calcio e la FIGC, la città si appresta a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la fase finale del Campionato Primavera Femminile. Un evento che porterà sul territorio le migliori promesse del panorama nazionale, pronte a contendersi lo scudetto in un weekend di altissimo livello agonistico: Sassuolo, Juventus, Milan e Roma.

Il programma della manifestazione entrerà nel vivo sabato 9 maggio sul campo “Adriana Spazzoli”, cuore pulsante del Mapei Football Center. Alle ore 11.30 fischio d’inizio per la prima semifinale tra Juventus e Milan, seguita alle ore 17.30 dal secondo match tra Roma e Sassuolo. L’atto conclusivo, la finalissima per il titolo di Campione d’Italia, andrà invece in scena lunedì 11 maggio alle ore 18.00, nella cornice storica dello Stadio “Enzo Ricci”.

L’assegnazione di questo evento rappresenta un riconoscimento prestigioso per la città e per l’eccellenza delle sue strutture sportive, come sottolineato con orgoglio dall’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo, Serena Lenzotti: “Ospitare le fasi finali del Campionato Primavera Femminile – ha affermato – è per noi motivo di grande vanto. Sassuolo dimostra ancora una volta di essere il palcoscenico ideale per le grandi manifestazioni sportive, grazie a una collaborazione solida con il Sassuolo Calcio e la FIGC. Vedere queste giovani atlete sfidarsi nelle nostre strutture, dal moderno Mapei Football Centre allo storico Stadio Ricci, non è solo uno spettacolo tecnico, ma un segnale forte di quanto il Sassuolo Calcio creda nella valorizzazione del calcio femminile, dei settori giovanili e di quanto grande sia il legame tra la società e la città. Invito tutta la cittadinanza a partecipare: sarà una festa di sport, talento e passione“.

“Ospitare la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile rappresenta per noi un grande orgoglio e, allo stesso tempo, la conferma di un percorso che il Sassuolo porta avanti da anni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali – Siamo stati tra i primi a credere concretamente nello sviluppo del calcio femminile e nella crescita delle giovani calciatrici. Accogliere le migliori squadre Primavera nelle nostre strutture significa offrire loro un contesto di alto livello e contribuire alla valorizzazione di un movimento in costante crescita”.

La kermesse non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche un’importante vetrina per il territorio, capace di attrarre tifosi, addetti ai lavori e osservatori da tutta Italia. Sassuolo si prepara dunque a vivere tre giorni di grandi emozioni, confermando la propria vocazione di “città dello sport” e punto di riferimento per la crescita del movimento calcistico in rosa.

Il Calendario del Weekend

Sabato 9 maggio, ore 11.30: Juventus – Milan (Campo Adriana Spazzoli) . Ingresso riservato esclusivamente agli ospiti accreditati dalle singole società e ai media.

. Ingresso riservato esclusivamente agli ospiti accreditati dalle singole società e ai media. Sabato 9 maggio, ore 17.30: Roma – Sassuolo (Campo Adriana Spazzoli) . Ingresso riservato esclusivamente agli ospiti accreditati dalle singole società e ai media.

. Ingresso riservato esclusivamente agli ospiti accreditati dalle singole società e ai media. Lunedì 11 maggio, ore 18.00: Finale Scudetto (Stadio Enzo Ricci). Ingresso Libero