Leclerc vince per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi Vettel, Albon, Perez, Kvyat Hulkenberg, Gasly e Stroll. Per il 21enne della Ferrari è la prima vittoria e l’ha dedicata al suo amico e collega Anthoine Hubert, morto a 22 anni in un grave incidente durante la gara di Formula 2. Per ricordarlo un minuto di silenzio prima del via della gara e un lungo applauso del pubblico al giro 19.