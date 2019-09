Il Comune di Reggio Emilia riconferma 12 figure professionali assunte con articolo 90 del Tuel

La Giunta comunale ha deliberato la riconferma di 12 figure assunte con contratto ex articolo 90 del Tuel, nell’ambito del programma di organizzazione dell’ente, sulla base delle competenze, dell’esperienza e della professionalità dimostrate.

Alla necessità di corrispondere al fabbisogno di professionalità ed esperienza in diversi servizi e uffici del Comune, si aggiungono, a motivo della deliberazione, il forte turn-over del personale della struttura e l’assenza di eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate. Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze.

Le 12 figure riconfermate, dal primo settembre scorso e fino alla conclusione dell’attuale mandato amministrativo, sono: Gianluca Grassi, Pier Paolo Lugli, Filippo Franceschini, Mauro Rozzi, Elisa Barbanti, Sara Iori, Elisabetta Farioli, Mara Garuti, Luca Fantini, Elena Poppi, Vittorio Gimigliano, Giovanni Vignali.

I settori su cui ricadono sono Segreteria di staff, Organizzazione/Amministrazione, Gabinetto del sindaco, Comunicazione, Relazioni internazionali, Protezione civile, Cultura Turismo e Marketing territoriale, Sport, Sostenibilità, Sviluppo territoriale.

L’inquadramento contrattuale tiene conto delle possibilità date dalla normativa, dalla professionalità espressa dalle figure che sono state scelte e dalla complessità degli incarichi assegnati, oltre che dalle capacità di spesa dell’ente.

A questo provvedimento, ne seguirà un altro, analogo, riguardante altre figure, prevedibilmente entro settembre.