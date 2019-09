Il ringraziamento di ANPI Sassuolo per la riuscita della “pastasciutta antifascista”

A.N.P.I Sassuolo ringrazia Spi-Cgil Sassuolo, Arci-Modena e Circolo Alete Pagliani APS per la loro fattiva adesione alla realizzazione della Giornata di apertura del Settantacinquesimo della Liberazione dal Fascismo che si è tenuta sabato 31 agosto 2019 a Borgo Venezia di Sassuolo.

Ringrazia il Comune di Sassuolo per la messa a disposizione del Parco Norma Barbolini e per la pulizia dello stesso. Ringrazia i tanti cittadini che hanno risposto dando la loro partecipe adesione alla “pastasciutta antifascista”. Ringrazia inoltre i vari Circoli e Associazioni che hanno contribuito con i loro volontari: Circolo culturale Artemisia, Circolo Arci Caccia, Circolo Ottavio Tassi, Circolo Terra Pace e Libertà, Circolo Primo Maggio. Ringrazia l’Associazione Il Tulipano ONLUS per aver assicurato i presidi di sicurezza agli intervenuti. Ringrazia infine Lucio Ferrari presidente ANPI Modena e Carlo Ghezzi Vice Presidente ANPI-Nazionale per il loro intervento.