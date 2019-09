Anche a Fiorano contributi per i libri di testo

Il Comune di Fiorano Modenese informa che la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato i criteri e modalità riguardanti la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli Studenti delle Scuole secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2019-2020. La richiesta di contributo per le spese sostenute dovrà essere presentata dal 16 Settembre al 31 Ottobre 2018 esclusivamente on line al seguente indirizzo: https://scuola.er-go.it/

Entro il 20 novembre gli istituti scolastici termineranno la loro istruttoria ed entro il 27 novembre il Comune di Fiorano Modenese invierà i dati pervenuti alla Regione. Il beneficio verrà riconosciuto, sulla base delle risorse disponibili e del numero complessivo delle domande, agli studenti residenti nel Comune di Fiorano Modenese e frequentanti le Scuole secondarie di I e II grado nella Regione, statali, private paritarie e paritarie non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; agli studenti residenti in altre Regioni che frequentino scuole nel territorio comunale.

Il valore Isee 2019, risultante da apposita attestazione del nucleo famigliare dello studente, deve essere pari o inferiore a Euro 10.632,94 per essere inseriti nella Fascia 1 e a Euro 15.748,78 per essere inseriti in Fascia 2.

Gli studenti devono avere una età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1995, ma questo requisito non si applica agli studenti certificati ai sensi della Legge n.104/1992, per l’assistenza, l’integrazione sociali e i diritti delle persone disabili.

Per informazioni è possibile visitare il sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it, telefonare al numero verde 800 955 157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30), scrivere a formaz@regione.emilia-romagna.it, oppure rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Fiorano Modenese (referente: Giorgio Montanari – 0536 833409 – gmontanari@fiorano.it).

Per assistenza nella presentazione della domanda, consultare Er.Go (Azienda Regionale per il Diritto agli studi superiori) help desk tecnico: 051 0510168 (lunedì, martedì, mercoledì dalle 10 alle 13 ed il giovedì dalle 14,30 alle 16,30), dirittostudioscuole@er-go.it, oppure rivolgersi ai Caf per presentare direttamente la domanda.

Si informano infine i cittadini del Comune di Fiorano Modenese che nel medesimo periodo, con requisiti, modalità e assistenza specificati sul sito della Regione Emilia Romagna, potranno essere presentate le domande anche per le Borse di Studio regionali e ministeriali. Su queste procedure il riferimento è pertanto la Regione Emilia Romagna, e il Comune non ha specifica competenza.