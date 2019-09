Aperte le iscrizioni per la 8a edizione della gara podistica “Du pass ai Buiaun”

Il Comune di Casalgrande, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Virtus, l’Avis locale, Giovani Boglioni, Gruppo Alpini di Casalgrande, Pro Loco di Casalgrande, associazione cinofila “Eclisse”, Motoclub Casalgrande e il circolo “I Care” dell’Oratorio don Milani, organizza per sabato 21 settembre alle ore 17.30 l’ottava edizione della Corsa Podistica non competitiva “Du pass ai Buiaun”, un doppio percorso di 6 e 9 km che nella precedente edizione ha visto la partecipazione di oltre 1.000 atleti.

Il ritrovo alle ore 17 e la partenza fissata per le ore 17.30, saranno presso il circolo “I Care” in via S. Rizza 2. Da lì due percorsi che si snoderanno attraverso inizialmente le vie di Casalgrande, per poi proseguire con un percorso misto di strada, zone pedonali e strade di carraia nelle campagne casalgrandesi. Quota di iscrizione 2 euro e le iscrizioni si ricevono fino a 15 minuti prima dell’inizio della gara. Alle ore 19.00 premiazioni per tutti e possibilità di cenare a base di gnocco fritto.

La gara non è competitiva, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ed è aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere una serata in compagnia. Verranno premiate le 20 società più numerose con un minimo di 8 iscritti; inoltre saranno consegnati omaggi a tutti i partecipanti. Alle classi delle scuole di Casalgrande con il maggiore numero di iscritti, verranno donati “buoni spesa” offerti dagli sponsor. Per tutti gli atleti verranno messe a disposizione le docce della palestra comunale, garantito il servizio ambulanze dell’Ema di Casalgrande e la presenza di un medico. Il servizio ristoro riservato ai giovani atleti è organizzato dall’Avis locale.

La novità 2019 è la prima “Casalgran DOG run”, camminata non competitiva organizzata in collaborazione con Eclisse “Associazione Cinofila” con percorso di 6 Km che partirà a seguire la “Du pass ai Buiaun” in cui il podista può portare al seguito il proprio amico a quattro zampe. Iscrizione 2 euro e 2 euro il cane, secondo cane 1 euro e 50.

Per le iscrizioni ed informazioni comminata contattare Davide 3471886852 – Giordano 3471499306 anche Whats App. Per info “Casalgran DOG” Donata 3928822912