Chiusura notturna sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna e sul ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di venerdì 6 alle 06:00 di sabato 7 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla Tangenziale di Bologna:

-per chi proviene da San Lazzaro, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dall’uscita 1 “Nuova Bazzanese” immette sull’Asse Attrezzato, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale”;

sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Tangenziale di Bologna:

-per chi proviene da Bazzano, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Nuova Bazzanese immette all’entrata della stazione autostradale di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sarà contestualmente chiuso, per chi proviene da Bazzano, il ramo di allacciamento che dalla Nuova Bazzanese immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Bruno Camellini, Via Enrico Mattei, Via Enrico Fermi, Via del Lavoro, Via Isonzo, Via Enrico Berlinguer, Asse Attrezzato.