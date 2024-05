Camminava lungo una strada del comune di Scandiano, quando alla vista di una pattuglia della locale tenenza dei Carabinieri ha aumentato il passo, lasciando intendere di voler eludere i controlli. Un atteggiamento che ha fortemente insospettito i componenti la pattuglia che raggiungevano e fermavano il giovane. Quest’ultimo, durante le procedure di identificazione, palesava una forte preoccupazione, tanto da insospettire ulteriormente gli operanti, che approfondivano i controlli procedendo all’ispezione dello zaino che il ragazzo teneva a tracolla.

E’ successo nel pomeriggio dell’11 maggio scorso, quando una pattuglia dei carabinieri di Scandiano, nel transitare in via Angelo Secchi notava un gruppo di ragazzi che alla vista della pattuglia aumentava il passo, girandosi più volte con un atteggiamento preoccupato. Alla luce di quanto osservato i militari procedevano a fermare i giovani e, durante le procedure di identificazione, un 16enne manifestava un ingiustificato nervosismo e tremolio. I militari davano quindi corso all’immediata perquisizione sul posto del giovane, con esito positivo in quanto all’interno dello zaino che il ragazzo portava a tracolla venivano rinvenuti un martello con manico di legno lungo 26 cm, un coltello di lunghezza complessiva di 40cm di cui 28cm di lama, un taglierino lungo 25cm e un rompi vetri. Quanto illecitamente detenuto veniva sottoposto a sequestro. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha poi convalidato il sequestro, operato di iniziativa dai carabinieri scandianesi.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.