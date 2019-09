Domani la prima uscita amichevole della nuova Bmr Scandiano

Prima amichevole stagionale, domani, per la nuova Bmr Basket 2000. La formazione di coach Tassinari, che sta lavorando insieme per la seconda settimana, sale in Appennino per la sfida delle 20 contro l’E80 Bema Castelnovo Monti, rivale nel prossimo campionato di C Gold. Per i bianco-rosso-blu, decisamente rinnovati rispetto alla passata stagione, l’occasione per provare i primi giochi e iniziare ad amalgamare il gruppo.

Nel frattempo, la società ha ufficializzato la nuova numerazione in vista per l’appunto del campionato 2019/2020: 2 Sakalas, 4 Cunico, 5 Magni, 6 Astolfi, 7 Bertolini L., 15 Pini, 16 Caiti, 17 Bertolini F., 18 Germani (k), 22 Garofoli.