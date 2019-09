Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 6 settembre

Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco di forte intensità, più probabili ed intense al mattino sull’area centro-occidentale della regione, in rapida estensione al resto del territorio. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra i 16-17 gradi della pianura occidentale e i 19-21 della costa. Massime in sensibile diminuzione, con valori tra i 20 e 21 gradi del settore occidentale e i 24-25 della fascia costiera. Venti: in prevalenza deboli nord-occidentali sul settore centro-occidentale della regione; da deboli a moderati nord-orientali ad est, tendenti a disporsi da ovest dalla sera. Mare: mosso o molto mosso al largo con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dalla sera/notte.

(Arpae)