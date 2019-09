Pusher arrestato in zona stazione a Reggio, sequestrato oltre un chilogrammo di droga

Altro brillante risultato dei controlli specifici della Questura di Reggio Emilia in zona Stazione. Ieri è stato fermato ed arrestato un pusher che aveva il suo centro d’azione proprio nel territorio di piazza Marconi. Si tratta di un cittadino italiano di 34 anni. La perquisizione personale lo vedeva in possesso di marijuana, pertanto, veniva allargato il controllo all’abitazione dell’uomo, in zona Cimitero Monumentale. Qui sono stati rinvenuti 795 grammi di marijuana e 375 grammi di hashish, 4.310 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui tre bilancini. Domani l’uomo sarà processato per direttissima.