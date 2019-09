A Baggiovara genitori e richiedenti asilo tinteggiano la scuola primaria Montecuccoli

Sabato 7 e domenica 8 settembre genitori e richiedenti asilo coordinati si trovano per tinteggiare la scuola primaria Montecuccoli di Baggiovara con il coordinamento del Comitato Genitori e il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo 7. L’obiettivo comune è consegnare ad alunni, docenti e personale scolastico ambienti riqualificati e più belli in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

I preparativi sono iniziati lo scorso fine settimana quando, nelle giornate di sabato e domenica, sette richiedenti asilo ospiti dei Centri di accoglienza straordinaria Caleidos e Porta Aperta hanno supportato una ventina di genitori iscritti all’albo dei cittadini attivi nella preparazione delle aule e nelle prime operazioni di tinteggiatura dei locali dell’edificio scolastico di stradello Fossa Buracchione.

Per il gruppo di giovani provenienti da Mali, Ghana, Marocco e Pakistan è stata anche l’occasione per interagire con i genitori, far conoscere le loro storie personali, oltre che di dimostrare le competenze da imbianchini che diversi di loro hanno maturato durante le ormai innumerevoli attività di volontariato che li hanno visti impegnati nell’ultimo anno.

L’iniziativa s’inserisce tra quelle promosse da varie associazioni di volontariato insieme all’assessorato alle politiche sociali del Comune di Modena nell’ambito dell’accordo sul volontariato dei richiedenti asilo sottoscritto con Prefettura, Diocesi, Terzo settore e Csv.