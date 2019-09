Demm di Alto Reno Terme, il Ministero firma la Cigs. Il commento dell’assessore regionale Costi

“Questa mattina il Ministero del lavoro, che ringrazio per l’attenzione, mi ha ufficialmente comunicato di aver firmato il decreto che dà il via libera alla cassa integrazione per i lavoratori dell’azienda Demm di Alto Reno Terme, nell’Appennino Bolognese. E’ una buona notizia, questo permette finalmente la certezza di un reddito ai lavoratori, che erano in attesa del provvedimento da giugno”. Lo riferisce l’assessore regionale alle attività produttive Palma Costi, dopo aver appreso la notizia, che interessa 174 persone.

“A questa novità positiva- ha detto la Costi- aggiungo che il nostro lavoro continua: stiamo convocando il tavolo con i rappresentanti di Città Metropolitana, Comune di Alto Reno Terme, Associazioni di categoria, impresa e parti sociali, per sostenere rilancio dell’azienda, i posti di lavoro e le filiere collegate”.