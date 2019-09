Affrontare la montagna in sicurezza, dall’Appennino reggiano alle Alpi: corso di escursionismo del Cai

La Scuola di Escursionismo del Cai Reggio Emilia organizza per il 40º Corso di Escursionismo, rivolto a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla montagna, affrontando in sicurezza una bellissima attività. Ai partecipanti verranno date le conoscenze di base sulle tecniche di orientamento e di lettura delle carte topografiche, meteorologia, primo soccorso, fino all’elaborazione personale di un itinerario escursionistico. Il Corso verrà presentato giovedì 12 settembre alle 21:00 nella nuova sede del Cai, in via Caduti delle Reggiane 1 H, zona Campovolo.

Il Corso prevede 6 lezioni teoriche e 5 uscite in ambiente. La prima uscita è in programma il 29 settembre sulle Prealpi Trentine. Il 5 e 6 ottobre ci sarà un week end in Val Malenco, poi seguiranno le tre uscite sull’Appennino Reggiano, di cui l’ultima, il 9 novembre, in notturna.

Al termine della serata di presentazione verranno raccolte le domande di iscrizione di tutti gli interessati. il numero massimo dei partecipanti, che dovranno essere iscritti al Cai, è di 40. Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Il Corso sarà condotto da esperti soci del Cai. Direttore del Corso è Luca Davoli, vicedirettrice Sara Ruozzi, entrambi accompagnatori di escursionismo del Cai.

Info: corsoescursionismo@caireggioemilia.it, www.caireggioemilia.it. La sede del Cai è aperta il mercoledì dalle 19:00 alle 22:00, il giovedì e il venerdì dalle 20:30 alle 22:00.