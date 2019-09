Basket, buona prova per la Bmr a Castelnovo Monti

Buona prova per la Bmr Basket 2000 nella prima amichevole stagionale disputata a Castelnovo Monti contro un avversario di pari categoria e con obiettivi importanti.

Priva di Luca Bertolini, la formazione di coach Tassinari si impone in 3 dei 4 periodi disputati, partendo forte nei primi 2, poi iniziando a sentire la stanchezza nel terzo: sotto di 4 a 1’15” dalla sirena, la squadra scandianese reagisce e si aggiudica anche la penultima frazione, portandosi ad un +16 complessivo. Nell’ultimo periodo il divario resta invariato fino a 5′ dal termine, per poi chiudere con un +9 complessivo con il terzetto di giovani Caiti-Paparella-Canovi in campo contemporaneamente. Nel complesso una prova positiva da parte dell’intero roster, con Astolfi e Pini sugli scudi. Martedì alle 19,30 primo match casalingo della preseason: al PalaRegnani arriva Quistello, formazione di C Silver lombarda.

Questo il tabellino: Canovi, Cunico 4, Magni 13, Astolfi 15, Bertolini L. ne, Sakalas 17, Pini 13, Caiti 4, Bertolini F. 3, Germani 6, Garofoli 5, Paparella 2. All. Tassinari. Vice Gibertoni. Parziali: 22-29, 14-19, 16-20, 21-14.