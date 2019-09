Festa dell’Uva a Castenaso dal 12 al 15 settembre: straordinaria nella quotidianità

La terza domenica di settembre, per la 64esima volta, scatta la festa più importante di Castenaso. Dalla ‘Giornata dell’uva’ nel 1954, quando la città contava 5.000 abitanti, ai 40mila visitatori in ciascuna delle ultime edizioni: quali eventi ci attendono alla Festa dell’Uva 2019 dal 12 al 15 settembre?

«La festa, […] la sua straordinarietà e la sua quotidianità, definisce e ridefinisce il posto di ciascuno e conferma il ruolo della comunità e dell’appartenenza». Così il Sindaco Carlo Gubellini ne coglie il senso e la specialità, che durano da sempre.

In questo solco, ecco che la Festa introduce quest’anno una discreta ma significativa novità: l’apertura, per la prima volta, sarà sancita dal taglio del nastro alle ore 20:00 di giovedì 12, in Piazza Bassi con il Sindaco Carlo Gubellini e il presidente della Pro Loco Norberto Conti. Poi, via alle danze ottocentesche tra valzer, polke, mazurke.

Da segnalare, tra gli eventi: lo spettacolo dei Joe Di Brutto alle 21:30 di giovedì al nuovo palco centrale della Bassa Benfenati: una posizione più spaziosa e facilmente raggiungibile da tre punti di via Nasica (di fronte a Moncatini Onoranze, dal Caffè della Piazza e via Sentiero Idice).

Venerdì 13 scatta, il caso di dirlo, la Festa dello Sport: l’incontro tra le società del territorio, le associazioni e i cittadini con stand, dimostrazioni ed esibizioni.

Ore 20 la fiaccolata dalla rotonda Viaggi alla Bassa Benfenati. Con un saluto finale a tutte le associazioni sul palco.

L’amata e tradizionale pigiatura dell’uva attende i bimbi nel parco di Casa Bondi alle 15:00 di sabato 14; mentre la sera c’è la Notte Bianca organizzata da Com.Com. Castenaso con Confcommercio Ascom. Dal successo di ‘Ballando con le stelle 2019’, ecco poi la “guest star” Mia Gabusi dalle 20:00 in poi al palco centrale della Bassa Benfenati.

Nel mattino di domenica, oltre alla gara Ciclistica ‘Gran Fondo dell’uva’ del Team Gianluca Faenza e al raduno auto storiche del team di Giampaolo Schiavina, meritano rilievo al mattino i due mercatini dei bambini e di ‘mamma e papa’ nel cortile della scuola Nasica; mentre in serata su tutti, lo spettacolo di Miss Kika & The Spometies alle 21:30 e le magiche fontane danzanti alle 23:30.

Ma è soprattutto per i piccoli golosi che la Festa 2019 regalerà un appuntamento imperdibile: negli spazi della biblioteca Casa Bondi alle 16:30 di domenica 15 si fa merenda nientemeno che con il maestro, campione del mondo di pasticceria, Gino Fabbri. Dolcetti e torte preparati da Fabbri in persona, a cura dell’Associazione 40055 e Dario Stagni. A seguire il magico coro diretto dal Prof. Francesco Crovetti.

Il programma è organizzato come di consueto da ProLoco Castenaso con il patrocinio e la collaborazione di Comune, Confcommercio Ascom e Comitato ComCom Castenaso, alimentato da una comunità di volontari che, un’edizione dopo l’altra, rafforza l’attaccamento alla propria terra e alle sue tradizioni.

Agli Antichi romani è dedicata la XV edizione della rievocazione storica ‘Legiones in Agro Boiorum’ prevista il 13, 14 e 15 settembre: popolata di figuranti in costume, laboratori degli antichi mestieri, battaglie epiche tra Galli e Romani. Per rivivere dal vivo la storia degli antenati castenasesi, quando posero le radici per la nascita della città nel 189 a.C.

Naturalmente Festa dell’Uva fa rima con una vastissima offerta gastronomica tutte le sere dalle 19:00: il ristorante dai Romani, e il ritorno dell’Hostaria S.P.Q.R al Ponte Blu, la taverna greca, la taverna dei Galli lungo il fiume dove si gusta la carne con lo spricco di fronte al fuoco.

In piazza Zapelloni il nuovo ristorante della Proloco in collaborazione con gli amici dell’ex ristorante tradizionale, l’angolo dedicato al Marocco e la trattoria del Borgo nella Bassa Benfenati.

E ritorna la ‘Piazza dello Street Food’, nel parcheggio di via XXI Ottobre di fronte al Luna Park.