Questa mattina poco dopo le 5.00 i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti con tre squadre per un incendio in via Provinciale Sud a Castel d’Argile. Le fiamme si sono sprigionate, in più focolai, da un cascinale di campagna abbandonato che nei giorni scorsi era già stato avvolto dalle fiamme e aveva richiesto l’intervento dei pompieri. Sul posto i Carabinieri. Allertata l’ARPAE. Anche il Sindaco di Castel d’Argile questa mattina ha effettuato un sopralluogo.