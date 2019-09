Maggiore in festa, il 10 settembre nell’area dell’orto urbano dell’Ospedale Maggiore

Solidarietà, cultura, musica e intrattenimento, sono gli ingredienti di Maggiore in festa, evento rivolto agli operatori dell’Ospedale Maggiore, alle loro famiglie e ai cittadini che vorranno partecipare. Un’occasione per trasformare il luogo di lavoro in uno spazio di convivialità festosa.

L’evento è organizzato dall’Azienda Usl di Bologna assieme all’Associazione Andromeda Bologna, in collaborazione con il Centro sociale, ricreativo e culturale A. Montanari e il Circolo Ravone, con il patrocinio del Comune di Bologna e del Quartiere Porto-Saragozza.

Durante la festa il Circolo Ravone dell’Ospedale Maggiore proporrà diverse attività culturali, il Circolo Montanari offrirà piadine e crescentine, mentre la colonna sonora sarà a cura del Duo Fandango. Per i bambini, arriverà una misteriosa Batmobile.

Maggiore in festa sarà, inoltre, l’occasione per lanciare una raccolta fondi, promossa da Andromeda, presente con un proprio spazio espostivo, per l’acquisto di un ecografo per la Pediatria dell’Ospedale.

La festa rientra nel progetto Seminare Coesione, promosso dall’Associazione Andromeda, che ha l’obiettivo di realizzare spazi culturali e laboratori di solidarietà civica all’interno delle aree verdi ospedaliere. Un modo differente per vivere e frequentare gli ospedali.

In caso di maltempo la festa sarà rimandata a martedì 17 settembre.