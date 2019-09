Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla Statale 413 – Romana Nord, tra Carpi e Novi. Era alla guida di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale capottando. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso, purtroppo inutilmente. La statale è rimasta chiusa per un paio d’ore. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.