In A13, per sei notte consecutive, chiusa l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio

In A13, per sei notte consecutive, chiusa l’entrata della stazione di Bologna...

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmate attività di manutenzione del cavalcavia di svincolo, presso la stazione di Bologna Arcoveggio, previste in orario notturno, nelle sei notti consecutive di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione della A14 Bologna-Taranto, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Interporto, sulla A13 Bologna-Padova, o di Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto.