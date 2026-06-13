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Da questa sera il Parco Salici torna ad animarsi con una delle manifestazioni più amate e attese dell’estate reggiolese. Prende infatti il via la Beer Fest, la storica Festa della Birra che da oltre trent’anni, nel mese di giugno, rappresenta un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone e di trasformare il parco in un luogo di incontro, amicizia e solidarietà.

“Fino al 20 giugno saranno nove giorni di festa, musica, buon cibo e divertimento, ma soprattutto nove giorni in cui una comunità intera si mette a disposizione degli altri. Dietro a ogni tavolo apparecchiato, a ogni piatto servito e a ogni evento organizzato ci sono infatti oltre 300 volontari che, con passione e generosità, dedicano il proprio tempo alla riuscita della manifestazione” afferma il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli.

“La Beer Fest non è soltanto un evento ricreativo. È una grande esperienza di comunità che ogni anno riesce a trasformare il divertimento in solidarietà, grazie alle risorse che vengono raccolte durante la manifestazione e che vengono poi restituite al territorio attraverso iniziative e progetti di valore sociale” continua Angeli.

“Ma forse l’immagine più bella di questa edizione è quella che abbiamo visto nelle settimane precedenti all’apertura. Decine di ragazze e ragazzi, insieme ai volontari più esperti, hanno lavorato ogni giorno per allestire il Parco Salici, montare strutture, sistemare spazi e curare ogni dettaglio. Un impegno concreto, silenzioso e prezioso che ha trasformato ancora una volta il parco in una location straordinaria pronta ad accogliere visitatori da tutta la Bassa Reggiana e non solo.

A tutti loro va il più sincero ringraziamento dell’Amministrazione Comunale. Grazie a chi dedica ferie, serate e tempo libero per costruire qualcosa che appartiene a tutti. Grazie a chi continua a credere nel valore del volontariato e della partecipazione. Grazie a chi, anno dopo anno, rende possibile una manifestazione che è diventata parte della storia e dell’identità di Reggiolo.

La Beer Fest è molto più di una festa. È la dimostrazione concreta di cosa può fare una comunità quando decide di lavorare insieme” conclude il primo cittadino di Reggiolo.