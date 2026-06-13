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È ufficialmente iniziata la stagione delle sagre sul territorio di Formigine. Dopo il debutto dello scorso weekend, prosegue fino a domenica in via Fossa 54 “Magreta in festa”, l’appuntamento con stand gastronomici e musica dal vivo curato dall’Associazione Magreta APS.

Fino a questa sera, in via Stradella, è inoltre in corso la Sagra di Sant’Antonio, organizzata dall’omonima Associazione culturale, che culminerà come da tradizione con la sfida di tiro alla fune e lo spettacolo pirotecnico. Fino a domenica, infine, spazio alla “Pieve di Colombaro in festa”, a cura della parrocchia locale, con ristorazione, intrattenimento musicale, pesca di beneficenza, giochi per bambini e un torneo di green volley.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà da venerdì 19 a domenica 21 giugno a Casinalbo con la Sagra di San Luigi (via Montello, nei pressi della scuola dell’infanzia), che proporrà cucina tipica, musica dal vivo, volley splash, padel e attività per i più piccoli. Giovedì 16 luglio sarà la volta della Festa della Madonna del Carmine a Formigine, incentrata sulla solenne processione per le vie del paese, mentre la stagione si concluderà da sabato 1 a mercoledì 5 agosto con la Sagra della Madonna della Neve a Corlo e venerdì 7 agosto con San Gaetano.

Tutti gli appuntamenti in programma condividono la stessa formula, capace di unire le celebrazioni religiose ai momenti ricreativi tra buona cucina, musica e socialità. Il successo di queste iniziative, nate per valorizzare il senso di comunità e la voglia di stare insieme, è reso possibile solo grazie al fondamentale impegno dei tantissimi volontari del territorio.