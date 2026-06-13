Domenica 14 giugno 2026, alle ore 18:30, Villa Cuoghi a Fiorano Modenese ospita un nuovo appuntamento del Tè delle 5. Gianpaolo Anderlini presenterà il suo libro di poesie “E’ Fiorano il poetico sito”. Musiche a cura della violoncellista Chiara Vecchi,
Al termine un aperitivo offerto dalla associazione InArte che promuove l’iniziativa con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’associazione di fotografia Framestorming, il Circolo Culturale Nuraghe “Pinuccio Sciola” e l’associazione Amici della Musica “Nino Rota”.
Ingresso libero e gratuito