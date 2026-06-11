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Prosegue il Progetto Pulse, promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, per creare percorsi educativi costruiti insieme ai giovani (dai 18 ai 25 anni), mettendo al centro partecipazione, consapevolezza e relazioni basate sul rispetto reciproco.

Lunedì 15 giugno 2026, dalle 18 alle 20, Casa Corsini, polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese, ospita un focus group del progetto: un momento di ascolto e confronto tra giovani pensato per raccogliere idee, bisogni e punti di vista sui temi dell’affettività, della relazione e della sessualità.

Il focus group sarà un dialogo informale tra pari, guidato da una figura professionale dell’AUSL. Attraverso il confronto si affronteranno temi come relazioni, comunicazione, scoperta di sé, confini personali, espressione e ascolto, con l’obiettivo di individuare attività e percorsi davvero vicini ai bisogni e agli interessi dei ragazzi del territorio.

Per partecipare è necessario mandare una mail a progetto.pulse@fiorano-modenese.mo.it entro il 12 giugno.

L’incontro nasce come prosecuzione del percorso avviato nei mesi scorsi attraverso questionari e momenti di ascolto realizzati durante diverse iniziative sul territorio. Le risposte raccolte in quelle occasioni hanno evidenziato il bisogno di creare spazi per i giovani in cui parlare apertamente di relazioni, comunicazione e benessere, senza giudizi e senza tabù. Pulse vuole essere uno spazio pensato con loro e per loro, per costruire insieme percorsi realmente utili e condivisi

Dal confronto del 15 giugno nasceranno spunti e suggerimenti concreti per costruire le prossime tappe del progetto.

Per informazioni rivolgersi al servizio Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese: info@casacorsini.mo.it, 0536 833192.