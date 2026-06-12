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Si è aperta lo scorso 2 giugno col concerto “Donne nelle canzoni” in piazza Berselli e proseguirà fino a settembre inoltrato il programma di iniziative promosso dal Comune di Castelnuovo per l’estate 2026.

“Questa estate – afferma l’Assessore alla Cultura Stefano Solignani – si starà davvero bene a Castelnuovo e Montale. Tantissimi appuntamenti per tutte le età, dalle letture della buonanotte per i bambini ai concerti rock, dal cinema al jazz, dal liscio alle passeggiate in mezzo alla natura per una estate all’insegna della socialità, dello stare bene insieme nei nostri parchi e nelle nostre piazze”.

Tanta musica, con le rassegne “Note al Lennon” e “Montale è un classico”, ma anche ginnastica, yoga e camminate del maialino con Movimento è Salute, le serate a giocare a tombola al circolo Acli, i dj set e la musica live di Arteria e La Nena, la palestra di cittadinanza a cura del CSI Modena allo Spazio Libra e tantissime proposte per i più piccoli, come la rassegna di spettacoli di burattini “In Baracca nel parco”, inaugurato lo scorso mercoledì al parco Grizzaga con “Anar e Golnar” del Burattinificio di Mammadraga e che proseguirà il 17 giugno (“Meneghino e il castello di Tremarello” con Giorgio Rizzi), il 24 giugno (“Mettici il cuore” con Nina Theatre), per concludersi il 25 agosto al parco di via Picasso con lo spettacolo “Il mulino incantato” con Alberto De Bastiani e Irene Costantini.

Pensate per i bambini anche le letture della buonanotte nell’area verde di via Colombo a Montale a cura de La Porta Bella (15, 23 e 30 giugno, 1 e 8 settembre) e le letture dei volontari di Nati per Leggere all’interno del Giardino dei Giusti della biblioteca Luis Sepulveda (19 e 26 giugno, 3, 8 e 17 luglio)

Martedì 30 giugno inaugura il cinema estivo di piazza Berselli: cinque serate di cinema d’autore, ad ingresso gratuito, realizzato in collaborazione con Onironautica. Il 30 giugno verrà proiettato il docufilm “InComune. Castelnuovo Rangone”, alla presenza del regista Max De Carolis, il 7 luglio “Sciatunostro” di Leandro Picarella, il 14 luglio “Orfeo” di Virgilio Villoresi, il 21 luglio “Tienimi presente” di Alberto Palmiero e il 28 luglio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti.

Da luglio via ai concerti in piazza Braglia organizzati dalla Pro Loco e alle serate danzanti al parco Grizzaga di Montale – il 3 luglio la scuola di ballo Ettore e Tina, il 10 luglio l’orchestra Gianni, Riccardo e Montali e il 17 luglio l’orchestra 2Emme –, seguite dalla rassegna “Ballando sotto le stelle”, con l’orchestra Maria Grazia Pasi (30 luglio al parco di Cavidole), l’orchestra Roberto Scaglioni (6 agosto all’oratorio di Castelnuovo), l’orchestra Nicolò Quercia (20 agosto al parco di Cavidole) e l’orchestra Gianni Group (27 agosto all’oratorio di Castelnuovo).

Nel fine settimana dell’11 e 12 luglio c’è il 1° Modena Valley Van Camper Tour, organizzato da La Porta Bella nell’area camper di via Colombo, a Montale, domenica 12 luglio piazza Berselli diventa un laboratorio di riciclo dove scienza e divertimento di incontrano, guidato da un eccentrico scienziato e dal suo robot TrashBot.

Piazza Berselli sarà anche la sede della rassegna “Jazz in piazza”, il ciclo di tre serate realizzate in collaborazione con l’associazione Il Flauto Magico: il 20 luglio “Grazie Henghel!” con Luca Troiani al clarinetto, Gabriele Falchieri alla chitarra e Luca Cantelli al contrabbasso, il 27 luglio “The Monkey Swingers” con Davide Degli Esposti (voce e chitarra), Marco Emilio Metti (batteria), Matteo Caselli (tromba e voce), Emanuele Zecchi (contrabbasso) e Riccardo Albertazzi (pianoforte), il 3 agosto “Organictrio” con Michele Marini all’organo, Lorenzo Frati al piano e Emiliano Barella alla batteria.

Altri appuntamenti da segnalare, sabato 1° agosto il tradizionale concerto all’alba al parco Rio Gamberi nell’ambito della rassegna “Armoniosamente”, dal titolo “Il dolce suon”, con Giovanni Mareggini al flauto e Claudio Piastra alla chitarra, e lunedì 7 settembre il concerto omaggio a Luciano Pavarotti all’Ecovillaggio di Montale (direzione artistica di Andrea Candeli), dedicato alle donne delle opere di Giacomo Puccini.