Pallacanestro Scandiano: debutto il 28 settembre a Monte San Pietro, poi due derby

Ufficializzati dalla FIP regionale i calendari della serie D maschile 2019/20 e per la Pallacanestro Scandiano si preannuncia un debutto in salsa bolognese: sabato 28 settembre, infatti, la formazione di coach Alberto Baroni farà il suo esordio in campionato a Monte San Pietro, ospite del Basket Voltone. Palla a due alle ore 19.

A seguire due derby, entrambi casalinghi: sabato 5, alle 18, sfida alla matricola Nubilaria; sette giorni dopo, invece, toccherà ai cittadini de La Torre fare la loro apparizione al PalaRegnani, in quella che sarà la sfida tra le due reggiane più longeve della categoria. Gli altri derby si giocheranno tra novembre e dicembre: martedì 12 novembre sfida esterna al Basketreggio, altra neopromossa, sul parquet cittadino della Cassala; sabato 14 dicembre, alle 18, appuntamento interno con la ripescata Scuola Basket Cavriago.