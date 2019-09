Proseguono a Carpi i lavori di riasfaltatura

Da lunedì 16 settembre partono i lavori di riasfaltatura della parte sud del parcheggio della palestra di Via Ugo da Carpi e dello stradello di collegamento con la vicina via F.lli Cervi. Il termine dei lavori è previsto per il 17/09, in questi due giorni sarà preclusa la sosta in quell’area.

Martedì 17/09 inizieranno anche i lavori su via Messori, per poi concludersi nel tardo pomeriggio del giorno dopo; in questi due giorni dalle 8.30 alle 18.30 sarà vietato il transito agli autoveicoli.

Eventuali esigenze particolari dei residenti andranno concordate con l’impresa esecutrice. Il 18 o al più il 19 settembre è prevista la riasfaltatura di via Tirelli.

Il 19 ed il 20/09 i lavori riguarderanno invece le vie Natta, Maiorana, Peano, Della Croce.

In caso di imprevisti i lavori vengono eseguiti il primo giorno utile successivo.