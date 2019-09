Volontari Ecobusters per la pulizia del Parco delle Rimembranze

Nella mattinata di sabato 14 settembre un gruppo di volontari denominato “Ecobusters”, muniti di guanti, sacchetti e buona volontà, provvederà alla pulizia del Parco delle Rimembranze dai rifiuti.

Gli Ecobusters sono ragazzi di Carpi e dintorni che, grazie al loro senso civico, hanno già riqualificato alcune aree pubbliche del territorio come argini e parchi; piccoli ma fondamentali gesti di sostenibilità ambientale, sia per loro che per le generazioni future.

Tali iniziative volontarie, che si aggiungono a Puliamo il Mondo di Legambiente (in programma sabato 21 settembre), ai Fridays For Futuree tutti i gruppi organizzati dei quartieri e delle frazioni, denotano l’importanza che i temi ambientali stanno sempre più assumendo tra i più giovani e non, una presa di coscienza doverosa e necessaria considerati i cambiamenti climatici e le emergenze ambientali già in atto.