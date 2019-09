Cofinanziamento della Fondazione Carisbo al Piano edilizio dell’Alma Mater: conclusi i lavori

Con un impegno complessivo di cofinanziamento pari a € 4,3 milioni, di durata quadriennale (2016/2019), giunge a compimento il progetto della Fondazione Carisbo a sostegno del Piano Edilizio dell’Università di Bologna, realizzato nella sua interezza allo scopo di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e della ricerca, assicurando agli studenti e ai docenti che giungono a Bologna, da tutta Italia e dall’estero, luoghi di studio e di ricerca non solo all’avanguardia dal punto di vista tecnologico ma anche particolarmente curati negli ambienti.

Il Piano Edilizio dell’Università di Bologna ha conseguito l’obiettivo di migliorare e trasformare il patrimonio immobiliare dell’Ateneo per renderlo idoneo e funzionale alle attività didattico-scientifiche rivolte agli studenti, ponendo la massima attenzione alla dimensione didattica e ai relativi standard qualitativi e dimensionali, nonché alla consapevolezza che gli studenti vadano accompagnati in maniera adeguata anche nell’attività laboratoriale e di ricerca.

Tutta l’attività edilizia è stata principalmente guidata da due linee di azione, che hanno coinvolto sia l’Università sia la Fondazione, in un rapporto di scambio e condivisione degli interventi che hanno riguardato: Servizi di qualità (Tecnologie e attrezzature degli spazi didattici, sportivi e di ricerca dedicati agli studenti per favorire le attività formative e di ricerca funzionali all’inserimento lavorativo: a tal fine l’Ateneo ha condotto un’approfondita indagine e valutazione per redigere un Piano di Miglioramento delle Aule che consenta di determinare anche in maniera analitica e numerica i risultati ottenuti); Edifici sicuri e intelligenti (Strutture universitarie sensibili alle più recenti disposizioni di legge, completando l’adeguamento alle disposizioni antincendio e il processo di miglioramento del comportamento sismico; inoltre gli edifici universitari sono stati dotati di un sistema di supervisione e controllo che consente di gestire e monitorare la produzione e il consumo di energia, con particolare attenzione posta alla sostenibilità ambientale).