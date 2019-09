A fuoco cassonetto a Medicina

Alle ore 19 circa la sala operativa 115 ha ricevuto una richiesta di intervento per l’incendio di un cassonetto in via Luminasi a Medicina, nelle vicinanze dell’area in cui si sta svolgendo la festa del Barbarossa. È immediatamente intervenuta la squadra del distaccamento di Medicina che ha provveduto a domare l’incendio.

Successivamente, i vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto allo smassamento del materiale contenuto nel cassonetto per il completo spegnimento dell’incendio. Sul posto oltre al 115 sono intervenuti anche i Carabinieri.