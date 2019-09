Da lunedì 9500 studenti sui banchi delle scuole carpigiane

Sono 9500 gli studenti che lunedì torneranno a sedersi sui banchi delle scuole carpigiane, 3000 sono quelli delle scuole primarie (ex elementari), 2000 quelli delle scuole secondarie di primo grado (ex medie) ed infine 4500 quelli delle scuole superiori. A loro, come a tutti il personale della scuola, va l’augurio del Sindaco Bellelli, “lunedì riparte l’anno scolastico per migliaia di alunni e centinaia tra insegnati e personale della scuola, a tutti voglio augurare un buon rientro.

La scuola rappresenta un momento fondamentale per la formazione e la crescita dei futuri cittadini, alla scuola è chiesto di dare gli strumenti per leggere ed interpretare il presente e per immaginare il futuro”. In conclusione il primo cittadino dichiara che “avere scuole diffuse sul territorio, che siano di qualità e sicure è un impegno che continueremo perseguire”