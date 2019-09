Seconda fila per Dovizioso, sesto nelle qualifiche del GP di San Marino

Andrea Dovizioso partirà dalla seconda fila del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma domani alle 14:00 sul Misano World Circuit. Il pilota romagnolo del Ducati Team ha infatti ottenuto il sesto tempo nella sessione di Q2, dopo aver chiuso al decimo posto il turno di FP3 del mattino.

Qualifiche difficili invece per Danilo Petrucci, diciassettesimo alla fine della giornata. Il pilota umbro non è riuscito a trovare un buon feeling con la sua Desmosedici GP su questo circuito e, dopo aver terminato in diciassettesima posizione la FP3, non è riuscito a superare lo scoglio della Q1 terminata in settima posizione.

Positiva la prova di Michele Pirro, wild card a Misano, che al mattino aveva chiuso al nono posto la FP3 garantendosi l’accesso diretto alla Q2. Il pilota pugliese del Ducati Test Team partirà domani dalla quarta fila con il dodicesimo tempo.