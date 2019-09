Basket, la Bmr fa bella figura con Ozzano

Ottima prova della Bmr Basket 2000 nell’amichevole bolognese con Ozzano, formazione di categoria superiore che i bianco-rosso-blu affrontarono lo scorso anno in B. Senza Luca Bertolini e Pini, la squadra di coach Tassinari si impone di 12 lunghezze, trascinata dal duo Germani-Sakalas: sempre a contatto e solidi nei primi due quarti, gli scandianesi piazzano l’allungo decisivo tra terza e quarta frazione, con ottima concentrazione in difesa e buone soluzioni in contropiede nell’altra metà campo. Buoni segnali, dunque, da parte di tutti gli atleti scesi in campo, compresi i giovani, che lo staff tecnico si spera possano essere confermati martedì nel prossimo test con Fiorenzuola, che si giocherà martedì alle 19,15 al PalaRegnani.

Questo il tabellino: Cunico 3, Astolfi 13, Sakalas 22, Canovi, Caiti, Bertolini F. 2, Germani 22, Magni 14, Garofoli 5, Paparella 2. All. Tassinari, Vice Gibertoni. Parziali: 21-17, 22-16, 16-23, 12-27.