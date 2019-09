Deve scontare una condanna a 15 anni di reclusione per omicidio: bloccato all’aeoroporto di Bologna

Nella giornata di ieri, personale di Polizia dell’Ufficio di Frontiera, ha rintracciato presso l’aeroporto di Bologna T.B., cittadino georgiano di 41 anni proveniente da Tblisi (Georgia).

Il soggetto era ricercato in campo internazionale ai fini dell’estradizione in Russia, in quanto oggetto di mandato di cattura emesso nell’agosto del 2015 dalle autorità russe, relativo al reato di omicidio per il quale deve scontare la pena detentiva di 15 anni di reclusione.

Una volta accertata l’identità del cittadino georgiano, lo stesso è stato condotto presso la casa circondariale di Bologna in attesa dell’estradizione verso la Russia.