Giovedì 19 settembre la biglietteria mobile di Seta farà tappa ad Albinea

La biglietteria mobile di Seta sarà in piazza Cavicchioni giovedì 19 settembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Grazie a questo servizio, realizzato da Seta in collaborazione con i Comuni, si offre un utile servizio ai tanti utenti che risiedono al di fuori dei capoluoghi o delle località in cui è presente una biglietteria in sede fissa.

Nella biglietteria mobile vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera senza doversi recare nelle biglietterie centrali. Inoltre, anticipando l’acquisto, si evitano gli affollamenti agli sportelli che si verificano a ridosso della ripresa scolastica. Per i nuovi clienti, poi, c’è una convenienza ulteriore: acquistando un abbonamento annuale alla biglietteria mobile si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie a una speciale promozione.