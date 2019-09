Progetti di Qualificazione scolastica 19/20 a Formigine

Sono 44 le proposte di progetti per le scuole dell’infanzia e primarie, 40 quelli per le scuole medie per un totale di 84 iniziative. E’ stato infatti approvato nei giorni scorsi dalla Giunta del Comune di Formigine il piano per l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del territorio.

Le proposte sono state declinate secondo cinque parole chiave afferenti agli obiettivi dell’agenda ONU 2030: persone, pianeta, prosperità, pace, collaborazione. I progetti si integreranno con i piani dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche e – in accordo con i docenti delle classi aderenti – si svolgeranno durante tutto l’anno. Saranno 22 le sezioni delle scuole d’infanzia, 76 le classi delle primarie e 46 quelle delle medie sul territorio che potranno essere coinvolte in questi progetti. Proposti e finanziati direttamente dall’amministrazione comunale e dalle principali associazioni del territorio, vedranno alcune novità per il 2019/20: tutte le prime medie saranno coinvolte in “Internet sicuro e Cyber Bullismo”, percorso per un utilizzo consapevole di internet dedicato ad alunni e genitori. Si tratteranno temi come: cosa condividere in rete, come utilizzare i social e i servizi interattivi, come gestire le relazioni online e i loro rischi. A conclusione del progetto si terrà un incontro serale riservato ai genitori dei ragazzi partecipanti. Fra i laboratori a tema ambientale “Obiettivo Biodiversità” sensibilizzerà sull’importanza del ruolo degli insetti per l’ecosistema, “Olimpiadi dei rifiuti” proporrà attività ludiche per imparare a smaltire correttamente. Infine “Oceano di plastica” stimolerà ad adottare stili di vita sostenibili in direzione “plastic free”. Tra le conferme invece i progetti legati a GAL – Generazione legale, quelli sulla prevenzione delle ludopatie, sull’educazione stradale, nonché “Le Aziende a scuola” per entrare in contatto con le realtà produttive locali.

In questi primi giorni di avvio dell’anno scolastico il Sindaco e l’assessore Sarracino stanno visitando le scuole per confrontarsi con insegnanti e operatori e augurare agli studenti un buon anno scolastico: “A fine dello scorso anno c’è stato un grande lavoro di confronto ed elaborazione con le scuole rispetto alla finalità dei progetti – afferma l’assessore a Formigine città dei bambini Simona Sarracino – che ci ha guidato per la programmazione di quest’anno che è fortemente ispirata a tre principi cardini: l’inclusione, il digitale e la sostenibilità ambientale”.