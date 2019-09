Schianto tra auto a Medicina: due feriti estratti dai vigili del fuoco

Lunedì sera poco dopo le 21 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale con incastrati in via San Vitale Est, località Crocetta, nel comune di Medicina. È intervenuta sul posto la squadra del distaccamento di Medicina che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a liberare le due persone incastrate in una delle due autovetture, attraverso l’uso del divaricatore elettrico. Le due persone sono state affidate al 118, intervenuto anche con l’elisoccorso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.