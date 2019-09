Aspettando la Notte dei Ricercatori 2019: tutti gli appuntamenti di Fondazione Golinelli

Venerdì 20 settembre alle 17.30, nell’ambito di “Aspettando la Notte dei Ricercatori 2019”, Fondazione Golinelli propone incontri per il pubblico e laboratori per bambini e ragazzi per esplorare i misteri legati alla figura di Leonardo, di cui ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Society – Notte dei Ricercatori 2019 a Bologna, Cesena, Forlì, Predappio, Rimini e Ravenna.

PER TUTTI

17.30 – 18.00: presentazione dei progetti realizzati dagli studenti italiani e stranieri che hanno partecipato all’International summer school on Art and Science del “Labratorio Territoriale per l’Occupabilità Opus Facere – Fare per capire“.

18.00 – 19.30: incontro “Indagini su Leonardo“. L’indagine prenderà le mosse da disegni famosissimi come le tavole anatomiche, l’autoritratto e l’uomo Vitruviano. Sarà guidata da esperti di estrazione sia scientifica, sia umanistica per riaffermare quella interdisciplinarità dei saperi che è stata caratteristica fondamentale del genio Leonardesco. Interverranno: Fabrizio Ivan Apollonio del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, Monica Azzolini del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, Lorenzo Teodonio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per la conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario – MiBAC – ICRPAL e Francesco Valle del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati – CNR-ISMN.

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI

17.30 – 19.30: laboratori ispirati al genio Leonardesco per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni:

I non-affreschi di Leonardo

Come si dipingeva nelle botteghe del 1400? I partecipanti si immergono nell’atmosfera degli artisti del passato: dalla costruzione dei pennelli alla preparazione dei pigmenti e dei leganti per realizzare un affresco.

Bambini 7-10 anni

Le macchine del Codice Atlantico

Dall’analisi di alcune stampe del Codice Atlantico di Leonardo saranno estrapolate alcune geniali intuizioni ingegneristiche, che verranno rielaborate in chiave moderna (realizzazione di automata).

Bambini 7-10 anni

Coding con i Droni

Ispirati dalle ricerche di Leonardo Da Vinci sul volo, i partecipanti programmano degli speciali droni per lo svolgimento di missioni di simulazione o di superamento di ostacoli.

Ragazzi 11-13 anni

Per iscrizioni: https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/69

