Giovedì alla Sagra dell’Uva e del Lambrusco di Castelvetro concerto del duo “Poan”

In occasione della “Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, giovedì 19

settembre, alle ore 19, alla Fattoria didattica “La G.Raffa” di Levizzano andrà in scena “I Suoni e i frutti del bosco”, un tramonto speciale con un concerto del duo “Poan”, composto dal polistrumentista Lorenzo Mantovani e dal percussionista Giacomo Barbari.

I Poan, che hanno da poco pubblicato il secondo disco “Silva”, propongono paesaggi sonori

musicali attraverso l’utilizzo di suoni acustici naturali, utilizzando acqua, sassi, foglie, oltre a vari strumenti provenienti da tutto il mondo. Un concerto nella cornice della fattoria, circondati da animali e da una natura incontaminata, per un tramonto fatto di suoni da ascoltare e, in coda, di frutti da gustare: è prevista infatti una degustazione dei frutti delle piante della fattoria, offerti per l’occasione al pubblico partecipante.

L’ingresso è gratuito. E’ consigliato ai partecipanti di dotarsi di un telo, per assistere al concerto sdraiati sul prato.

Informazioni: Ufficio Turismo del Comune 059 758815.