Cordusio Sim, nuova sede dedicata a Bologna

Cordusio SIM, società di Wealth Management in Italia del Gruppo UniCredit, ha inaugurato la nuova sede interamente dedicata di Bologna, realizzata all’interno dello storico Palazzo Aldrovandi Montanari, in via Galliera 8. Alla guida della squadra di 19 banker in Emilia Romagna c’è Stefano Schrievers, Responsabile per Cordusio SIM dell’area Centro Nord.

La scelta di avere a Bologna una sede interamente dedicata, al primo piano del prestigioso immobile settecentesco nel cuore della città, rafforza ulteriormente la presenza già importante della società di Wealth Management nell’area emiliano-romagnola, grazie anche alle sedi di Modena e Ravenna, e conferma la sua strategia incentrata fortemente sul cliente, presidiando da vicino un territorio caratterizzato da famiglie e imprese di grande successo e tradizione.

L’Osservatorio dei Territori di UniCredit fotografa infatti una regione dall’economia solida che, seppur con una crescita in leggero rallentamento, continua a distinguersi in positivo rispetto al resto del Paese, con prospettive di miglioramento, ad esempio, in una delle sue aree d’eccellenza – l’export – previsto in crescita del 4,9% per il 2019 (+1,9% il dato Italia).

Stefano Schrievers, responsabile della Sede Centro Nord di Cordusio SIM ha così commentato: “L’inaugurazione della nuova sede bolognese interamente dedicata a Cordusio testimonia concretamente il nostro impegno a essere vicini non solo ai nostri clienti, ma anche al territorio in cui essi portano avanti le loro attività imprenditoriali, così da poterli assistere al meglio nel delicato compito di gestire i loro patrimoni, supportandoli con un servizio di consulenza completo e che va ben al di là della mera gestione finanziaria. Attualmente, sono circa 600 le famiglie di cui Cordusio cura gli interessi in Emilia Romagna, in maggioranza di stampo imprenditoriale. La nuova sede e le forti sinergie da sempre sviluppate con il Gruppo UniCredit ci permetteranno di offrire una consulenza sempre più sofisticata e personalizzata”.

Paolo Langé, Amministratore Delegato di Cordusio SIM ha aggiunto: “L’Emilia Romagna è una regione chiave per Cordusio SIM. Qui ha origine circa il 15% del patrimonio gestito e operano alcune delle famiglie imprenditoriali più importanti del Paese, che ne trainano la crescita e lo sviluppo. Da qui, la nostra scelta strategica di presidiare al meglio il territorio, per rispondere all’esigenza – sempre più pressante nei tempi che viviamo – di proteggere i patrimoni costruiti con il lavoro di generazioni e generazioni. Nel farlo, possiamo contare sul supporto di un grande Gruppo paneuropeo vincente come UniCredit, potendo così offrire ai nostri clienti una gestione integrata e strategica del patrimonio personale e di quello imprenditoriale”.

A meno di tre anni dalla sua nascita, Cordusio SIM è già leader di settore in Italia con circa 25 miliardi di patrimoni della clientela, con l’obiettivo di offrire le migliori soluzioni strategiche in materia di investimenti alle più importanti famiglie italiane.