Rubiera, c’è tempo solo sino al 21 settembre per candidarsi alla terza edizione “Forever Young”

Rubiera, c’è tempo solo sino al 21 settembre per candidarsi alla terza...

Ultimi giorni per candidarsi alla terza edizione “Forever Young”, il progetto residenziale riservato alle giovani compagnie teatrali italiane, ideato e promosso da La Corte Ospitale di Rubiera, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

C’è tempo, infatti, fino al 21 settembre 2019 per inviare il proprio progetto.

La commissione formata da Claudia Cannella (Hystrio), Carlo Mangolini (Teatro Stabile del Veneto), Fabio Masi (Armunia), Giulia Guerra (La Corte Ospitale), Giulia Delli Santi (Teatro Pubblico Pugliese), Gilberto Santini (AMAT) e Fabio Biondi (L’Arboreto-Teatro Dimora, La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna), selezionerà cinque progetti produttivi di Compagnie teatrali professioniste italiane under 35, ai quali sarà offerto un periodo di residenza artistica presso gli spazi della Corte Ospitale (della durata di minimo 15, massimo 20 giorni).

La comunicazione dei 5 progetti selezionati avverrà entro il 21 ottobre 2019.

Per il periodo di residenza il lavoro delle Compagnie sarà accompagnato da azioni di tutoraggio da parte di tutor interni a La Corte Ospitale.

La seconda selezione, volta alla designazione della compagnia vincitrice del sostegno alla produzione, avverrà a seguito della presentazione dello spettacolo, in forma definitiva (debutto o anteprima), durante L’Emilia e una notte 2020 (luglio 2020) e al progetto vincitore verrà riconosciuto un premio di produzione pari a € 8.000,00.

La Corte Ospitale prenderà in carico la distribuzione dello spettacolo vincitore per le stagioni 2020-2021 / 2021-2022 come produzione del centro.

A seguito di un accordo stretto con Associazione Hystrio, lo spettacolo vincitore sarà ospitato a Milano all’interno delle giornate dedicate al prestigioso Premio Hystrio nel 2021 (in alternanza con il Premio Scenario, anch’esso a cadenza biennale).

Con questa nuova edizione di Forever Young, La Corte Ospitale intende offrire alle giovani compagnie italiane un tempo dedicato allo studio, alla ricerca e alla creazione, un’opportunità di crescita attraverso il confronto con il palcoscenico e con le dinamiche dell’allestimento teatrale.

Le Compagnie interessate dovranno compilare la modulistica allegata al bando e spedirla entro e non oltre il 21 settembre 2019 all’indirizzo email fycorteospitale@gmail.com.

Il bando e la modulistica completa sono disponibili sul sito della Corte Ospitale all’indirizzo www.corteospitale.org e sui social gestiti dalla Corte Ospitale.

Per informazioni fycorteospitale@gmail.com, tel. 0522621133.