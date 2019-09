Domenica la prima Festa della Musica ad Albinea

Domenica 22 sarà un pomeriggio di note ad Albinea. Il tutto grazie a “Risonanze in piazza”, l’iniziativa organizzata dalla scuola di musica di Albinea-Canali e patrocinata dal Comune.

Il programma del pomeriggio vedrà protagonisti, dalle 16, i diversi gruppi che si sono formati nello scorso anno scolastico. Piccole band, gruppi d’insieme di archi e fiati e formazioni di musica da camera. La varietà di musica proposta sarà davvero molta.

Nella seconda parte della Festa della Musica si potrà assistere, in piazza Cavicchioni, all’esecuzione dei brani preparati durante il Laboratorio Musicale di Ramiseto, svoltosi dal 4 all’8 settembre 2019, e negli incontri successivi ad Albinea e Canali. Durante il periodo di vacanza-studio, i ragazzi hanno suonato i propri strumenti e si sono cimentati in un brano ritmico/vocale composto da Davide Bizzarri, con l’utilizzo di strumenti non convenzionali quali: bottiglie percosse, bottiglie suonate, tubi sonori, cucchiai.

Per concludere la festa si terrà un momento musicale che vedrà tutti i ragazzi coinvolti in una grande orchestra per festeggiare Cooperativa Risonanze, che nasce dall’unione della Scuola di musica Luca Lotti di Albinea e del Centro Didattico Musicale Teatrale San Marco di Canali.