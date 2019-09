Manutenzioni stradali, da giovedì 19 settembre lavori nella zona di Pavullo

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali dell’Appennino, in corso in queste settimane, si concentreranno, a partire da giovedì 19 settembre e per alcuni giorni, nella zona di Pavullo, in particolare lungo la provinciale 33 di Frassineti, lungo la provinciale 27 tra Pavullo e Verica e sulla provinciale 22 di Coscogno.

I lavori prevedono la fresatura della pavimentazione ed il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati; per consentire i lavori verranno istituiti temporaneamente sensi unici alternati con possibili disagi alla circolazione stradale.

I lavori fanno parte di un piano che prevede un investimento di quasi tre milioni di euro su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali.

Nella zona est dell’Appennino in questi giorni stanno terminando gli interventi sulla provinciale 25 di Monteombraro; una volta realizzati i lavori nella zona di Pavullo, gli interventi proseguiranno sulla provinciale 4 Fondovalle Panaro; sono terminati, inoltre, i lavori in diversi tratti delle sp 30 di Sestola e della sp 324 del Passo delle Radici.

Nell’Appennino ovest sono in corso i lavori sulla sp 35 di Fontanaluccia e la sp 38 di Civago; giovedì 19 settembre partono i lavori a Lama Mocogno sulla sp 40 di Vaglio e nei prossimi giorni è in programma anche un intervento nel centro abitato di Frassinoro, sulla sp 32, che prevede la fresatura e il rifacimento della pavimentazione stradale per una lunghezza di oltre 500 metri.