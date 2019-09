Domenica, nell’area urbana di Bologna, si viaggia sui mezzi Tper per l’intera giornata con una sola convalida

Domenica 22 settembre – giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità – in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Agenzia per la Mobilità SRM è prevista un’agevolazione per chi utilizza i mezzi pubblici in città: con una sola convalida del biglietto urbano a tempo o del citypass, effettuata a qualsiasi ora, o con un biglietto acquistato all’emettitrice automatica a bordo o tramite l’app Roger, si potrà viaggiare sui mezzi Tper nell’area urbana di Bologna per tutta la giornata, fino al termine del servizio.

I biglietti extraurbani a zone, i tesserini metropolitani ed i biglietti delle linee speciali “BLQ Aerobus” e “F Ficobus” manterranno, invece, la consueta validità, senza estensione giornaliera.