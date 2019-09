Il Mercato della Musica, dal 19 settembre a Bologna nuovo ciclo di incontri rivolto a giovani musicisti e operatori

Torna “Il Mercato della Musica”, la rassegna d’incontri organizzata dall’Ufficio Musica del Comune di Bologna, in collaborazione con Istituzione Biblioteche – Biblioteca Salaborsa e Bologna Welcome e rivolta a giovani musicisti e operatori.

Quattro incontri, tutti alle ore 18 nella nuova sala conferenze al secondo piano di Biblioteca Saborsa, condotti da Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e esperto dell’industria discografica e Salvatore Papa, giornalista musicale per affrontare, insieme agli ospiti, temi legati alle competenze gestionali e manageriali in campo musicale. Una nuovo programma per questo fortunato ciclo di incontri che vede in questa edizione una rafforzata collaborazione con Fonoprint che co-promuove tre degli appuntamenti nell’ambito del BMA – Bologna musica d’autore.

Si comincia il 19 settembre con Parix Hilton, produttore, artista e fondatore di Thaurus Music, che interverrà sul ruolo del produttore artistico nel percorso di alcuni artisti tra i più importanti della scena pop, hip hop e trap italiana, mentre il 26 settembre la parola passa a Nicolò Zaganelli, esperto di web marketing e social media e fondatore di Exploding Bands che approfondirà il tema della promozione e comunicazione di progetti discografici e di come contribuire al successo di una carriera nell’era digitale.

Il 3 ottobre, con Matteo Romagnoli, fondatore di Garrincha Dischi, si parlerà di come portare al successo un’etichetta discografica indipendente e del ruolo del manager musicale e infine, il 17 ottobre protagonista dell’ultimo incontro che approfondisce le figure del produttore dell’arrangiatore e del direttore d’orchestra sarà Celso Valli, arrangiatore e produttore di successo che ha collaborato con big della musica italiana come Baglioni, Ramazzotti, Vasco Rossi, Bocelli, Mina, Laura Pausini, Giorgia, Matia Bazar,

Tutti gli incontri sono gratuiti, l’accesso è libero fino a esaurimento posti (non è necessaria la prenotazione).

Il programma

Giovedì 19 settembre ore 18 – Sala conferenze al 2° piano di Biblioteca Salaborsa

“Dietro le quinte della produzione” il ruolo del produttore artistico nel successo degli artisti più importanti della scena pop, hip hop e trap italiana: da Marracash a Sfera Ebbasta e Guè Pequeno.

Incontro con Parix Hilton, Thaurus Music

Conduce Pierfrancesco Pacoda, giornalista e critico musicale

L’incontro fa parte del BMA Showcase Festival

Giovedì 26 settembre ore 18 – Sala conferenze al 2° piano di Biblioteca Salaborsa

“La comunicazione discografica nell’era del marketing digitale” come promuovere e comunicare progetti discografici, e contribuire al successo di una carriera nell’era digitale.

Incontro con Nicolò Zaganelli, Exploding Bands

Conduce Salvatore Papa, giornalista musicale

Giovedì 3 ottobre ore 18 – Sala conferenze al 2° piano di Biblioteca Salaborsa

“Garrincha Dischi. Una delle etichette più rappresentative della nuova scena musicale italiana raccontata dal suo Fondatore” come creare, gestire e portare al successo un’etichetta discografica indipendente e il ruolo del manager musicale

Incontro con Matteo Romagnoli, Garrincha Dischi

Conduce Pierfrancesco Pacoda, giornalista e critico musicale

L’incontro fa parte del BMA Showcase Festival

Giovedì 17 ottobre ore 18 – Sala conferenze al 2° piano di Biblioteca Salaborsa

“Produrre e arrangiare i grandi successi della musica italiana” la figura del produttore, dell’arrangiatore e del direttore d’orchestra nella carriera degli artisti, raccontata da chi ha collaborato con big della musica italiana come Baglioni, Ramazzotti, Vasco Rossi, Bocelli, Mina, Laura Pausini, Giorgia, Mattia Bazar e tantissimi altri.

Incontro con Celso Valli, produttore e arrangiatore

Conduce Pierfrancesco Pacoda, giornalista e critico musicale

L’incontro fa parte del BMA Showcase Festival

Info e contatti: cityofmusic@comune.bologna.it – cittadellamusica.comune.bologna.it

fb: bolognacittadellamusicaunesco – #BolognaCityOfMusic – #BolognaCittaDellaMusica