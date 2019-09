Strade e ambiente di Castenaso sempre più a misura di bambini: giovedì e venerdì due appuntamenti

Giovedì 19 settembre alle 16:45 si inaugura ufficialmente il Piazzale Strada Scolastica in via Bentivogli, di fronte alla scuola Primaria e Materna. La buona volontà e l’impegno di un gruppo di persone creative, grazie al supporto del Comune di Castenaso e dell’Istituto Comprensivo, ha reso più allegra e stimolante un’area di attesa e passaggio.

Per l’occasione sarà inoltre possibile visitare il cortile della scuola primaria, con la nuova zona giochi e le panchine appena decorate, e l’interno della scuola stessa, pieno di opere d’arte realizzate dagli studenti negli scorsi anni (https://youtu.be/kahuy4R4l8s ).

Anche con piccoli gesti e una diversa prospettiva su quello che già c’è, è possibile fare tanto. La ‘Strada Scolastica’, ad esempio, è il nome che fu dato nel 2018 all’idea di trasformare via Bentivogli, che porta alla scuola Marconi, in strada pedonale limitatamente ai giorni e agli orari di punta per gli alunni. La misura oggi è apprezzata sia dai genitori che dai piccoli utenti, e potrebbe essere replicata in altre zone scolastiche del territorio.

Un beneficio sicuro per i cittadini e soprattutto per gli iscritti del Piedibus, il servizio articolato su quattro linee per andare a scuola a piedi e in compagnia, sia in capoluogo che a Villanova.

E poi c’è l’ambiente, al rispetto del quale è essenziale educarsi ed abituarsi fin da giovanissimi. Venerdì 20 settembre scatterà, con l’entusiasmo già visto nelle passate edizioni, la staffetta di ‘Puliamo il mondo’ che impegnerà 5 classi, oltre 100 ragazzi dei plessi Nasica e Marconi, sul lungofiume Idice di Castenaso. Il ritrovo sarà presso il Parco della Rocca alle ore 9.00. Parteciperà quest’anno anche una delegazione di Legambiente. Al loro arrivo i bambini potranno consumare una merenda organizzata dal Comune, poi indossate pettorine, cappellini e guanti tutti in marcia per scovare il rifiuto lungo il percorso, naturalmente guidati da tecnici e personale esperto in totale sicurezza. Ritorno a scuola previsto per le 12/12:15.