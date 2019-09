Rinnovo alberature ai Giardini Margherita, un esemplare malato e instabile sarà sostituito

Nel corso del monitoraggio periodico con valutazioni strumentali, all’interno dei Giardini Margherita è stato individuato un albero che deve essere abbattuto nell’ottica della salvaguardia della pubblica incolumità.

Si tratta di un ippocastano che presenta problemi all’apparato radicale, rilevati tramite prove di trazione controllata, tali da comprometterne gravemente la stabilità.

L’intervento è previsto per giovedì 19 settembre e dovrebbe concludersi in giornata.

Come di consueto, l’albero eliminato verrà sostituito al più presto con un nuovo esemplare della stessa specie, per rispettare il disegno floristico e paesaggistico del principale parco di Bologna.