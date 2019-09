La Protezione Civile mostra come si affronta una calamità, sabato in piazza...

Nell’ambito di #SassuoloSolidale, le associazioni cittadine di Protezione Civile, come ormai tradizione, sabato prossimo, 21 settembre, dalle 8,30 alle 13 in piazza Garibaldi si presenteranno e mostreranno come si affronta una calamità. Una mattinata dedicata ai ragazzi delle scuole primarie di secondo grado a cura delle Associazioni di Protezione Civile e con il coordinamento del Centro Servizi per il Volontariato.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.